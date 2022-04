Tiêu huỷ hơn 4.000 sản phẩm thuộc 21 loại hàng hoá vi phạm

Chiều 22-4, tại Khu liên hợp xử lý rác thải - Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định ở xã Lộc Hoà (thành phố Nam Định), Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm đã bị xử phạt hành chính. Tham gia hội đồng và chứng kiến hoạt động tiêu hủy có đại diện Cục Quản lý thị trường, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh.

Trước đó, ngày 20-04, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh số 132 Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) tàng trữ, kinh doanh bộ Kit Test COVID-19, vật tư y tế, hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nhập lậu trên. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ hàng hóa và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Do tính chất phức tạp của nhóm hàng hóa này nên lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng hóa tiêu hủy gồm hơn 4.000 sản phẩm thuộc 21 chủng loại hàng hóa. Quá trình tiêu hủy được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường./.

Đức Toàn