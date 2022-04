Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng Quốc gia

Chiều 7-4, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng Quốc gia (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ nhất, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tham dự cuộc họp có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số. Bên cạnh những lợi ích do quá trình chuyển đổi số mang lại, cũng đặt ra các nhiệm vụ mới. Do đó, phải tăng cường quản lý Nhà nước; hoàn thiện thể chế; lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cùng tham gia; tăng cường năng lực công nghệ, tài chính, con người để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung cho ý kiến về tình hình an toàn, an ninh mạng quốc gia thời gian qua và dự báo tình hình thời gian tới; cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022; một số vấn đề trọng tâm, chiến lược, quan trọng về an toàn, an ninh mạng quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó Bộ Công an với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng Quốc gia, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng, các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nhất là khi tình hình chính trị thế giới thời gian tới diễn biến phức tạp, công tác chuyển đổi số của quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng Quốc gia, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng, thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay./.

