Thành phố Nam Định tổng kết thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

Sáng 8-4, UBND thành phố Nam Định tổ chức hội nghị điểm tổng kết thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường, xã tập trung lực lượng thực hiện đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của các tầng lớp nhân dân và tăng cường kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Kết quả, đến ngày 15-4-2022 UBND thành phố đã chỉ đạo tuyên truyền 1.200 lượt tin bài, khuyến cáo trên các loại hình báo chí, cổng thông tin điện tử, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên trang mạng xã hội, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC; cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” để báo tin cháy, nổ, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và tìm hiểu về tình hình cháy, nổ, các kỹ năng trong PCCC và CNCH. Tổ chức in 1.000 băng rôn, khẩu hiệu và 518 bảng khuyến cáo, quy định về an toàn PCCC đề nghị UBND các phường, xã căng treo và niêm yết tại nhà văn hóa các tổ dân phố, thôn, xóm để tuyên truyền, đồng thời phổ biến tới các tầng lớp nhân dân trong các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư. Đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 1.071 buổi với trên 11.700 người tham gia; tuyên truyền lồng ghép 6.717 qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố; 1.200 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của UBND các phường, xã và lưu động của Công an phường, xã; chỉ đạo UBND phường Vị Hoàng xây dựng mô hình tổ dân phố an toàn PCCC và triển khai thực hiện điểm tại tổ dân phố số 19 phường Vị Hoàng để nhân rộng thực hiện phát động phong trào “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn. Kết quả đã vận động 430/450 (đạt 95%) hộ gia đình tháo dỡ chuồng cọp, tạo lối thoát hiểm thứ 2 và vận động 25.659 hộ gia đình tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn. Về kiểm tra an toàn về PCCC, đã tiến hành kiểm tra 65.665 hộ gia đình trong diện kiểm tra, đạt 99,98% kế hoạch (trong đó đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã kiểm tra, hướng dẫn, ký cam kết đạt 100%; đối với hộ gia đình đã được kiểm tra, hướng dẫn, ký cam kết đạt 99,98%); lập 65.665 biên bản kiểm tra, 65.665 bản cam kết, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 18 cơ sở với số tiền 5,3 triệu đồng, phát hiện và yêu cầu các hộ gia đình khắc phục 5.908 tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC, qua đó đã nâng cao nhận thức cho người dân làm giảm các nguy cơ gây cháy.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh./.

Hoàng Tuấn