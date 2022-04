Giá xăng lại tăng chạm ngưỡng 28 nghìn đồng/lít sau 3 lần giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 21-4.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Các loại dầu cũng điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến trái chiều trong 10 ngày qua. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng.

Kỳ điều hành lần này, để hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu và tiếp tục chi Quỹ BOG đối với dầu mazut để giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn./.

PV