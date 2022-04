Đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc tại tỉnh

Ngày 21-4, Đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về làm việc tại tỉnh. Đón và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam được nghe báo cáo tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ của BHXH tỉnh; tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, giai đoạn 2020-2021, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 2,03% so với năm 2019. Năm 2021, toàn tỉnh có 1.674.657 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 2,7% so với năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,8% dân số. Quý I năm 2022, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng 0,4% so với năm 2021.

Về thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, năm 2020, số thu toàn tỉnh đạt 4.644,5 tỷ đồng; năm 2021 số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng 287 tỷ đồng so với năm 2020. Thực hiện kế hoạch chi BHXH, BHYT, BHTN, năm 2020, số chi toàn tỉnh là 6.885 tỷ đồng; năm 2021, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh tăng 346 tỷ đồng so với năm 2020. Công tác chi trả các chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện tốt. Tính đến quý I-2022, tổng chi các chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh là 1.410,8 tỷ đồng.

Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn phổ biến trong các doanh nghiệp, trong đó có một số đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng ngân sách Nhà nước. Đến nay, tổng số nợ BHXH, BHTN, BHYT và nợ lãi trên địa bàn tỉnh là 239,4 tỷ đồng.

Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, thời gian qua, các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh ta được niêm yết công khai theo đúng quy định. Các thủ tục hành chính được đơn giản hoá, thời gian trả kết quả một số loại hồ sơ được rút ngắn so với quy định từ 2-3 ngày.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đã đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT; tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ của BHXH tỉnh. Đoàn tiếp thu những kiến nghị của BHXH tỉnh; đồng thời đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT tại tỉnh ta.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những đánh giá khách quan của các thành viên trong Đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; đồng thời tiếp thu nghiêm túc các ý kiến nhận xét, những giải pháp của Đoàn giám sát trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm toàn diện của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với ngành BHXH, thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT./.

Viết Dư