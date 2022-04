Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xuân Trường lần thứ XXIV

Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xuân Trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đoàn cấp huyện. Dự đại hội có đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xuân Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên các huyện trong tỉnh và 135 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 40 nghìn đoàn viên, thanh niên trong huyện tham dự đại hội.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, 5 năm qua (2017-2022) Đoàn thanh niên huyện đã tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên góp phần vào việc định hướng lý tưởng, xây dựng niềm tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 9.028 đoàn viên mới, giới thiệu kết nạp 612 đảng viên. Các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên được triển khai đồng bộ hiệu quả, tiêu biểu là phong trào thanh niên tình nguyện đã phát huy vai trò xung kích tham gia lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương; chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm tặng 617 phần quà trị giá 182,1 triệu đồng, hỗ trợ xây, sửa 5 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ trên 120 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện; phát động 30 đợt, với sự tham gia của trên 25 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường góp phần tích cực cùng các địa phương hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng nông thôn mới. Quỹ “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục duy trì, tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số trên 100 suất học bổng... Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc luôn được triển khai đồng bộ hiệu quả, hàng năm thanh niên trong huyện luôn phát huy vai trò xung kích tham gia nghĩa vụ quân sự, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chương trình đồng hành cùng với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần có nhiều đổi mới. Đến nay 16/20 xã, thị trấn quản lý 44 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý, giải quyết cho 1431 đoàn viên, thanh niên và nhân dân vay vốn...

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Xuân Trường: Khát vọng -Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”, Đoàn thanh niên huyện phấn đấu hàng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; hơn 40 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện.

Tại Đại hội, các đồng chí: Bí thư Tỉnh Đoàn và Bí thư Huyện ủy Xuân Trường đã phát biểu ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên huyện trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên huyện cần tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển toàn diện; tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện đã bầu BCH gồm 19 đồng chí vào BCH Đoàn Thanh niên huyện nhiệm kỳ 2022-2027./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh