Các trường mầm non đón học sinh trở lại trường từ ngày 12-4

Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 6-4-2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19; sau khi nghe đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo: Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón học sinh trở lại trường từ ngày 12-4-2022, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, thực hiện từ ngày 12-4-2022 và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc tổ chức dạy học đảm bảo an toàn, hiệu quả cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục./.

PV