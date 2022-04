Cả nước có hơn 85,34 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết quý I-2022, cả nước có hơn 85,34 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số.

Như vậy, số người tham gia BHYT tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lại giảm 5% so với thời điểm cuối năm trước, tương ứng với giảm 3,49 triệu người (cuối năm 2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,1% dân số). Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện còn khó khăn, một số người dân đã hết thời hạn sử dụng thẻ chưa tham gia lại, hàng triệu học sinh, sinh viên chưa đóng tiền tham gia tiếp...

Để đạt mục tiêu có khoảng 92% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia chính sách này; đồng thời phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT, giúp họ thấy rõ lợi ích, từ đó chủ động tham gia. Cùng với đó, cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất UBND cấp tỉnh, thành phố trình HĐND tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết hỗ trợ về BHYT hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp năm 2022. Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT cũng được ngành Bảo hiểm xã hội bàn bạc, góp ý, góp phần tăng sức hấp dẫn của chính sách./.

PV