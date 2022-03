Tổng sản phẩm trong nước tăng trưởng 5,03%

Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong quý I tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I-2021 và 3,66% của quý I-2020 nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý I-2019.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16%.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng; tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Nhưng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng qua đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 706,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11,8 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2022 là 1.177,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 25,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2022 lên 60,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư nước ngoài “chảy” vào Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 20-3-2022, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,91 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I đã có 15 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 58%). Tính chung quý I-2022, cán cân thương mại của nền kinh tế xuất siêu 809 triệu USD giá trị hàng hóa (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,76 tỷ USD).

Như vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung, nhất là lĩnh vực kinh tế đối ngoại của nước ta đang trên đà phục hồi, theo xu hướng tăng trưởng rõ nét trong quý I năm nay./.

PV