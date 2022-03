Tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Chiều 24-3, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I năm 2022, ĐUQS tỉnh đã tham mưu cho Ban TVTU ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và văn bản thống nhất quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn 2050; hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh mua sắm quân trang, công cụ hỗ trợ cho dân quân các xã, phường, thị trấn trọng điểm; tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) tỉnh tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai đúng luật, đảm bảo công khai, minh bạch. Toàn tỉnh đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 582 đoàn viên, thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; trao tặng 494 sổ tiết kiệm trị giá 805 triệu đồng, 3.665 suất quà tổng trị giá 2 tỷ 371 triệu đồng. Quá trình tổ chức lễ giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tổ chức thành công Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị mô hình học cụ; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. ĐUQS tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” gắn với chủ đề thi đua của tỉnh; đợt thi đua cao điểm “75 ngày đêm hành động mẫu mực”, đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Theo đó, ĐUQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Hoàn thành tốt việc tham mưu và tổ chức cho Đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ; xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Chỉ đạo triển khai chặt chẽ, kịp thời công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tiếp tục giải quyết chặt chẽ, kịp thời đơn, thư và các chế độ chính sách còn tồn sót. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trọng tâm dịp lễ 30-4 và 1-5; thực hiện tốt chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức các hội thi, hội thao đạt thành tích cao. Các cơ quan, đơn vị tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, địa phương, Quân đội. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng các công trình chiến đấu, công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống cho bộ đội. Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, kiểm kê, kiểm nghiệm, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đảng, cơ quan chính trị trong Quân đội; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn