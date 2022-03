Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng

Sáng 10-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) bảo vệ sức khỏe năm 2022 với sự tham gia của các bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về An toàn vệ sinh thực phẩm. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động quảng cáo TPCN bảo vệ sức khỏe được Bộ Y tế và các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo loại sản phẩm này vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các vi phạm chủ yếu là quảng cáo TPCN có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo sai, quá sự thật; sử dụng hình ảnh, lợi dụng danh nghĩa, uy tín của các cơ sở y tế, bác sĩ; giả danh cơ quan thông tin đại chúng có uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Công an, Quốc phòng; sử dụng hình ảnh người của công chúng, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong cộng đồng…; quảng cáo khi sản phẩm và nội dung quảng cáo chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định hay nội dung đưa ra quảng cáo không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt. Nhiều doanh nghiệp là chủ sở hữu bản quảng cáo công bố sản phẩm nhưng không đứng tên và không thừa nhận thực hiện các quảng cáo vi phạm gây khó khăn cho việc xử lý, ngăn chặn triệt để vi phạm. Trong hai năm 2020 và 2021, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát hiện 197 trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo TPCN; đã xử phạt hành chính 76 cơ sở, với 94 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt trên 3,8 tỷ đồng. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với các Bộ, ngành tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo TPCN bảo vệ sức khỏe. Hiện nay, các vi phạm về quảng cáo TPCN, đặc biệt là báo mạng, website còn phổ biến, quảng cáo tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, youtube, các website có máy chủ đặt tại nước ngoài khó kiểm soát… Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo TPCN bảo vệ sức khỏe.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo TPCN bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, cơ quan quản lý phối hợp chặt chẽ trong quản lý, xử lý vi phạm của hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là TPCN phù hợp trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quảng cáo sai sự thật, quảng cáo sản phẩm không được cơ quan chức năng thẩm định, quảng cáo không đúng theo nội dung…; công khai danh tính các trường hợp vi phạm bị xử phạt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo TPCN; chỉ đạo cơ quan báo, đài truyền hình địa phương thực hiện đúng pháp luật trong việc quảng cáo TPCN, chỉ đăng tải quảng cáo các sản phẩm và nội dung quảng cáo đã được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận./.

Tin, ảnh: Minh Tân