Ra mắt bộ sổ tay chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa cho ra mắt bộ Sổ tay chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, bao gồm: Sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, Sổ tay sử dụng thuốc an toàn tại nhà (cập nhật sử dụng thuốc kháng virus Monulpiravir) và Sổ tay chăm sóc sức khỏe thai phụ trong dịch COVID-19.

Trong đó, Sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương biên soạn. Sổ tay sử dụng thuốc an toàn tại nhà do Liên chi hội Dược sĩ trẻ Việt Nam - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Khoa dược - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự hỗ trợ của Văn phòng tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam biên soạn, được tái bản lần 2 với bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc Monulpiravir đã được cấp phép lưu hành. Sổ tay chăm sóc sức khỏe thai phụ trong dịch COVID-19 do các chuyên gia sản phụ khoa của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Khoa điều dưỡng kỹ thuật Y học - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.

Bộ sổ tay nhằm cung cấp thêm công cụ cho các y bác sĩ và tình nguyện viên Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành và Y tế cơ sở trong việc hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Bộ tài liệu cũng giúp các y bác sĩ và người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh, chăm sóc đối với các khối đối tượng nguy cơ, đối tượng cần quan tâm đặc biệt như người có bệnh lý nền, bệnh nhi, thai phụ cũng như cung cấp kiến thức sử dụng thuốc và các công cụ hỗ trợ điều trị khi những sản phẩm này trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân./.

PV