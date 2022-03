Kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Giao Thuỷ

Ngày 27-3, huyện Giao Thuỷ long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập (1-4-1997 - 1-4-2022). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện Hội đồng hương Giao Thuỷ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng huyện Giao Thuỷ.

Sau 30 năm hợp nhất với huyện Xuân Trường thành huyện Xuân Thủy, ngày 1-4-1997 huyện Giao Thủy được tái lập theo Nghị định số 19-CP của Chính phủ. 25 năm kể từ khi tái lập đến nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy đã quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu không ngừng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng. Từ một địa phương thuần nông đến nay huyện Giao Thủy đã xây dựng được một nền kinh tế phát triển năng động; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Đến năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.267 tỷ đồng (tăng 55,6 lần so với năm 1997); thu ngân sách trên địa bàn đạt 770,51 tỷ đồng (tăng 73,6 lần so với năm 1997); thu nhập bình quân đầu người thực tế đạt 70 triệu đồng, tăng 28,4 lần so với khi tái lập huyện. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Năng suất lúa, sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản luôn đứng trong tốp các đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn của huyện được quan tâm đầu tư, phát triển nhanh. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, là huyện thứ 50 trên toàn quốc và thứ 5 trong tỉnh đạt chuẩn NTM; có 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (gồm các xã: Giao Phong, Bạch Long, Giao Hải, Giao An, Giao Tiến, Hoành Sơn); 10 xã, thị trấn đăng ký xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021. Ghi nhận nỗ lực, cố gắng và thành tích kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy giai đoạn vừa qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2012) và Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2017).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao tặng huyện Giao Thủy bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thuỷ.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả to lớn mà huyện Giao Thủy đã đạt được trong chặng đường 25 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy phát huy truyền thống quê hương anh hùng và những thành quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền các cấp ngang tầm nhiệm vụ… Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động quần chúng nhân dân, tạo đồng thuận xã hội với những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nhất là trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tập trung xây dựng các mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư vào huyện. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, tiến tới đạt huyện NTM kiểu mẫu trước năm 2030. Cùng với phát triển kinh tế, cần đặc biệt quan tâm đến phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững mạnh. Đảm bảo giữ vững ổn định, an ninh, an toàn khu vực biên giới biển gắn với khu vực phòng thủ tuyến biển của tỉnh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở./.

Tin, ảnh: Thành Trung