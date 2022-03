Khối các cơ quan Nội chính tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022

Sáng 18-3, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh gồm 6 cơ quan: Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022.

Các đơn vị trong Khối thi đua nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” và Bằng khen của UBND tỉnh.

Năm 2021, hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”, Khối các cơ quan Nội chính tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trong đó các cơ quan đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Trực Ninh, thành phố Nam Định năm 2021; diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng, chống COVID-19 tại các khu công nghiệp tỉnh. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm 12,5%; bảo đảm tuyệt đối an toàn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển. Việc điều tra các vụ án hình sự đạt 98%, việc xét xử các vụ án hình sự đạt 100%; công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp đạt tỷ lệ 100%. Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, trong đó đã thi hành xong 5.135 việc/5.965 việc, đạt tỉ lệ 86,09% vượt 3,09% chỉ tiêu được giao. Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết và xét xử 419/427 vụ, việc, đạt 97,89%. Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2021, Bộ CHQS tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh tặng danh hiệu Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, 4 đơn vị còn lại được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội”. Theo đó, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ LLVT tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua, để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025)./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn