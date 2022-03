Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

Ngày 1-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 438/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.

Theo đó, nhằm huy động trẻ em, tuyển chọn học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) vào học tại các cơ sở giáo dục (CSGD) thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, trung học đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực cá nhân; đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS trên địa bàn, đảm bảo quyền học tập của học sinh. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các CSGD mầm non huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường, lớp ở các loại hình trường, lớp công lập, tư thục. Đối với khối Tiểu học, các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục), chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập vào lớp 1. Đối với khối THCS, các trường THCS huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học; chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập đến trường học. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh các cấp học nói trên trước ngày 30-6. Đối với khối THPT: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 570 học sinh lớp 10, chia thành 16 lớp; trong đó có 14 lớp chuyên, 2 lớp không chuyên. Học sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong phải làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và thêm bài thi môn chuyên. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30-6. Các trường THPT không chuyên tuyển khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022; trong đó, các trường THPT công lập tổ chức thi tuyển cho những học sinh có nguyện vọng dự thi tại trường; các trường THPT ngoài công lập lấy kết quả thi tuyển vào các trường công lập để xét tuyển những học sinh có nguyện vọng vào trường. Các trường THPT ngoài công lập có nguyện vọng tổ chức thi tuyển thì xây dựng đề án tuyển sinh trình Sở GD và ĐT phê duyệt. Các thí sinh thi THPT phải làm đủ 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31-8. Tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT hoàn thành trước ngày 15-9. UBND tỉnh giao Sở GD và ĐT điều chỉnh lịch tuyển sinh phù hợp nếu Bộ GD và ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh trước khi thực hiện./.

Minh Thuận