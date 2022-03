Kế hoạch phát động toàn dân chấp hành pháp luật trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh

Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều dự án lớn như: Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, KCN Hòa Xá, Cụm công nghiệp An Xá, Đại lộ Thiên Trường, các khu đô thị... góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Hiện tại, tỉnh đang triển khai đầu tư nhiều dự án mới như: KCN Mỹ Thuận, KCN Dệt may Rạng Đông, tuyến đường nối kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh, các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). Dự báo khi hoàn thành, đi vào hoạt động, các dự án này sẽ mang lại nhiều lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và người dân địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động đầu tư, ngày 24-3-2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-BCĐ về việc phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ với các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương xây dựng dự án của tỉnh là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế của địa phương, tạo cơ hội nâng cao thu nhập của gia đình, cá nhân, bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mỗi gia đình, người thân trong gia đình đồng tình, ủng hộ việc triển khai xây dựng dự án; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tố giác, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác do địa phương phát động. Phát động các tổ chức, cá nhân có đất, tài sản liên quan đến triển khai xây dựng các dự án trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ủng hộ, đồng tình với chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền; đồng thuận với lộ trình, các bước triển khai, phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án; tự giác bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch còn yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tăng cường phối hợp, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân các quy định của pháp luật về việc khiếu nại, tố cáo; các chính sách pháp luật liên quan đến đền bù, thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; các quy định của pháp luật về quyền lợi, chế độ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi triển khai dự án; quy định về bảo đảm ANTT tại những nơi công cộng, trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền; quy định về đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp tình hình ANTT để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác... Những trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

Xuân Thu