HĐND thành phố Nam Định tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Ngày 18-3, HĐND thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Nam Định chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBND thành phố Nam Định đã báo cáo đề án thành lập trường tiểu học công lập tại Khu đô thị Dệt may, phường Trần Đăng Ninh và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 4 dự án mới trên địa bàn. Theo đó, thành phố Nam Định hiện có 23 trường tiểu học ở 25 phường, xã với tổng số 503 lớp, 22.400 học sinh, tỷ lệ bình quân 44,5 học sinh/lớp (vượt quá so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 35 học sinh/lớp). Một số trường tiểu học gần Khu đô thị Dệt may như: Hồ Tùng Mậu, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Lê Hồng Sơn... đều đang bị quá tải về sĩ số học sinh; trong khi đó phường Trần Đăng Ninh hiện chưa có trường tiểu học, chưa bảo đảm mỗi phường, xã trên địa bàn thành phố có 1 trường tiểu học theo nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố đề ra. Xuất phát từ thực tiễn, HĐND thành phố thống nhất thành lập mới Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, tên thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới tại Khu đô thị Dệt may, phường Trần Đăng Ninh nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi của thành phố, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Kỳ họp cũng thống nhất chủ trương đầu tư 4 dự án mới bằng vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2023 gồm: Cải tạo, nâng cấp hè các tuyến đường Hùng Vương, Trần Tế Xương, Lê Hồng Phong (đoạn Trần Tế Xương - Trần Nhật Duật) với tổng mức đầu tư 14,995 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp hè các tuyến đường Quang Trung, Mạc Thị Bưởi (đoạn Trường Chinh - Nguyễn Du), Trường Chinh (đoạn Vị Hoàng - Mạc Thị Bưởi, phía nam đường) với tổng mức đầu tư 14,928 tỷ đồng; nạo vét bùn và cải tạo sửa chữa một số tuyến cống chính thuộc hệ thống thoát nước thành phố với tổng mức đầu tư 14,982 tỷ đồng; xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Trần Văn Lan với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng. Các dự án, công trình mới được thông qua xây dựng lần này sẽ góp phần làm đẹp cho cảnh quan thành phố, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri./.

Tin, ảnh: Xuân Thu