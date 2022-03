Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an tỉnh

Tiếp tục chương trình giám sát, sáng 18-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian từ 1-7-2016 đến 1-7-2021 tại Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, những năm qua Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công an các cấp trong tỉnh đều bố trí địa điểm tiếp công dân, cán bộ tiếp dân; xây dựng, công khai nội quy và lịch tiếp dân hàng tuần, hàng tháng đảm bảo đúng quy định, trong đó đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp tiếp và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của công dân, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh đã được giải quyết kịp thời, không để xảy ra khiếu tố kéo dài, đông người, vượt cấp; đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân không xảy ra phức tạp. Bên cạnh đó, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Công an tỉnh và các đơn vị tuân thủ quy định về thời hiệu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết. Từ năm 2016 đến 2021, lực lượng Công an trong tỉnh đã tiếp 3.394 công dân; tiếp nhận, giải quyết 316 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đồng bộ, cụ thể; phát huy vai trò của người đứng đầu và có biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo rà soát các trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm; đưa những vụ việc điển hình, được dư luận quan tâm vào diện Trung ương, tỉnh theo dõi, giám sát...

Tại buổi giám sát, các đại biểu làm rõ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục, thời gian, thời hiệu, đội ngũ cán bộ trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh để phản ánh đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành./.

Tin, ảnh: Văn Trọng