Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nam Định

Ngày 11-3, Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nam Định. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư của Nam Định, việc các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh là một minh chứng cho điều đó; đồng thời, mong muốn có thêm nhiều dự án mới của Hàn Quốc được triển khai đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới. Trước mắt, Ngài Đại sứ đề xuất tỉnh ưu tiên hỗ trợ 3 doanh nghiệp hiện đang thực hiện các công đoạn để đầu tư hạ tầng KCN Hồng Tiến (Ý Yên). Ngài Đại sứ cho biết đây là các doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng nhà ở, khu sản xuất công nghiệp tại Hàn Quốc và sẽ rất thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư các dự án thứ cấp vào KCN. Với cương vị của mình, ngài Đại sứ Park Noh-wan cam kết sẽ gia tăng kết nối các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ tỉnh thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ Hàn Quốc. Sắp tới một chương trình gặp gỡ Hàn Quốc - Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hoá, Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn tỉnh quan tâm tham dự. Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc; đề xuất tiếp tục mở rộng hợp tác với Nam Định trong các lĩnh vực: cung ứng vốn hỗn hợp gồm vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đào tạo nhân lực công nghiệp, phát triển hạ tầng, công nghệ y tế; xây dựng nhà ở cho người lao động; tư vấn, hỗ trợ phương án sử dụng năng lượng hiệu quả trong doanh nghiệp; sản xuất linh kiện điện tử; xuất khẩu nông sản, thực phẩm chất lượng cao; du lịch sinh thái, du lịch kết hợp với tham quan công trình tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đánh giá cao mối quan hệ hợp tác của Hàn Quốc với tỉnh và nhấn mạnh: Tỉnh luôn coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của địa phương và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định pháp luật Việt Nam để hỗ trợ nhà đầu tư. Thông tin tới Ngài Đại sứ và các thành viên trong đoàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho biết: Tại tỉnh hiện có 31 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng ký thực hiện gần 2,4 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn đăng ký FDI của tỉnh; tập trung chủ yếu trong ngành dệt may; các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả; chấp hành tốt quy định pháp luật Việt Nam, góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, nộp ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Từ năm 2015 đến nay một số nhà tài trợ Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ tỉnh thực hiện các dự án ODA phát triển hạ tầng giao thông xây dựng các cầu: Thịnh Long, Bến Mới, Ninh Cường, Đống Cao. Về phía tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu mối giải quyết tất cả các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn, đơn giản và thuận lợi. Hiện có trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động, được đào tạo kỹ thuật, tay nghề; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, không ngừng thu hút các Tập đoàn kinh tế lớn đến khảo sát và quyết định đầu tư. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Một số KCN còn quỹ đất thu hút nhà đầu tư thứ cấp gồm: Dệt may Rạng Đông, Bảo Minh mở rộng, Mỹ Thuận, Trung Thành, Hồng Tiến… Tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng đáp ứng cao nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Về chủ trương thu hút đầu tư, tỉnh tập trung thu hút doanh nghiệp lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, ưu tiên các ngành sản xuất điện, điện tử, phụ tùng thiết bị phụ trợ, cơ khí...; tỉnh không ưu tiên thu hút vào các ngành dệt may, da giày, nên đã quy hoạch riêng KCN Dệt may Rạng Đông để đáp ứng các nhà đầu tư có nhu cầu. Tỉnh cam kết luôn sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư, luôn đồng hành, hỗ trợ để các nhà đầu tư Hàn Quốc được hưởng đầy đủ các ưu đãi về đầu tư theo quy định hiện hành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Ngài Đại sứ tăng cường hỗ trợ kết nối, thu hút các nhà đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc vào tỉnh; hỗ trợ tỉnh tiếp nhận các chương trình, dự án ODA và viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, xử lý nước thải, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Với nhiều dư địa trong thu hút đầu tư, hy vọng thời gian tới, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ gia tăng hợp tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Nam Định./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy