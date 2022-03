Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm đóng góp ý kiến vào một số dự án luật

Chiều 11-3, Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm chuyên đề luận cứ khoa học, thực tiễn của việc xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số Ban của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những căn cứ lý luận khoa học, thực tiễn của việc xây dựng, ban hành Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 31 điều; Luật Trật tự, ATGT đường bộ với 8 chương, 63 điều. Về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các ý kiến thảo luận đã đi sâu phân tích và khẳng định yêu cầu cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc Chính phủ giao cho Bộ Công an soạn thảo Dự luật để phối hợp với các ban, ngành chức năng trình Quốc hội xem xét thông qua là hết sức cần thiết nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng bảo đảm ANTT từ cơ sở để góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Về Dự án Luật Trật tự, ATGT đường bộ, các ý kiến cho rằng, một số điều, khoản trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tế. ATGT, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là các lĩnh vực lớn, đối tượng điều chỉnh khác nhau, nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một Luật, dẫn đến không thể quy định đầy đủ, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực, phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều lực lượng chức năng cùng tiến hành công tác đảm bảo trật tự, ATGT như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông cũng dẫn tới nhiệm vụ bị trùng lặp song hiệu quả thực thi nhiệm vụ mang lại không cao. Do đó, việc ban hành Luật là cần thiết nhằm quy định cụ thể, rõ ràng hơn; phân công rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong bảo đảm trật tự, ATGT, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh những ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu đã góp phần làm rõ hơn những luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng hai Dự án luật đang được xã hội rất quan tâm./.

Tin, ảnh: Xuân Thu