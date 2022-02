Triển khai nhiệm vụ quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2022

Sáng 24-2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 79 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2021, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) đi vào nền nếp, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Toàn quốc đã bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 251 nghìn người cho các đối tượng 1, 2, 3, 4; giáo dục kiến thức QPAN cho trên 1 triệu 280 nghìn học sinh, sinh viên. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương đã phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về: Biên giới quốc gia; pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; pháp luật dân quân, tự vệ; pháp luật cảnh sát biển Việt Nam... bằng nhiều hình thức phong phú, đạt kết quả thiết thực, có hiệu ứng xã hội cao, sức lan tỏa rộng. Các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng thuộc lĩnh vực, ngành quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, không gian mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác quốc phòng. Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chiến lược, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động, nhạy bén nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS bộ, ngành Trung ương, Cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn