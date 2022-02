Tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2022

Nhân kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3-3-1989 - 3-3-2022) và 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP)” (3-3-1959 - 3-3-2022), chiều 24-2, tại thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Nghĩa Hưng phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022.

Qua 1 năm triển khai thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tham mưu của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, sự hưởng ứng nhiệt tình của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của thị trấn Rạng Đông, các xã Nam Điền, Nghĩa Hải, Phúc Thắng đã thu được kết quả quan trọng nổi bật. Các xã, thị trấn đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 8 tổ tàu thuyền “An toàn khai thác hải sản và giữ gìn ANTT trên biển” với 177 phương tiện tàu cá tự nguyện đăng ký tham gia, 5 tổ an ninh tự quản ANTT với nhiều tập thể, hộ gia đình và cá nhân tự nguyên đăng ký tham gia phong trào. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Hải đội 2 tập trung tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện tốt các giải pháp cấp bách trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); tổ chức tuyên truyền hàng trăm buổi tại các bến neo đậu tàu thuyền, phát gần 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; vận động 139/149 phương tiện (đạt 93,2%) lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tuyên truyền, vận động 95 lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không sử dụng xung điện để khai thác hải sản trái phép, chấp hành nghiêm pháp luật và thường xuyên giúp BĐBP nắm tình hình trên biển. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, các xã, thị trấn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động 40 tập thể và 10.130 hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp như: vận động hội viên tích cực hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển. Thông qua chương trình phối hợp đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như Câu lạc bộ “Nông dân tham gia tự quản về ANTT và giữ gìn bình yên tuyến biển”, CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, xây dựng 5 mô hình tuyến đường hoa… góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, cán bộ quân y BĐBP tỉnh phối hợp với địa phương, tổ chức khám tư vấn chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 40 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 10 suất quà khen thưởng người dân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nền biên phòng toàn dân và hỗ trợ các cháu được BĐBP đỡ đầu trên địa bàn thị trấn Rạng Đông./.

Nguyễn Huỳnh