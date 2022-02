Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp, các ngành đã tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt các mặt công tác để tổ chức Tết với tinh thần “không để ai không có Tết”; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, là nhiệm vụ quan trọng nhất; nhân dân trong tỉnh đã đón Tết trong không khí sum vầy, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; an toàn, an ninh, an dân và an sinh xã hội được đảm bảo.

Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực phụ trách trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; sẵn sàng, tích cực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một cách khoa học, kịp thời, hợp lý, hiệu quả. Tập trung nguồn lực, tiếp tục tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vắc xin mùa Xuân năm 2022 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

2. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông báo số 262/TB- UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

4. Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, bắt tay ngay vào công việc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra của năm 2022.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động.

6. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chị thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là những công việc còn tồn đọng do nghỉ Tết, những công việc liên quan tới sản xuất, kinh doanh, thủ tục của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức các hoạt động du Xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cơ quan hành chính các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm.

7. Phát động phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm; quyết tâm, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền thực hiện các nội dung trên.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị