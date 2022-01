Xây dựng đời sống văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội

Ngày 19-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác VH, TT và DL năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Sở VH, TT và DL lẵng hoa tươi thắm.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hoạt động của ngành VH, TT và DL đã đạt nhiều kết quả tích cực phục vụ các nhiệm vụ sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các hoạt động chuyên ngành và kinh doanh dịch vụ VH, TT và DL trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nền nếp. Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh. Sở VH, TT và DL đã hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn. Khảo sát, đánh giá hiện trạng, hoàn thiện thủ tục hỗ trợ tu bổ, chống xuống cấp đối với hơn 50 di tích; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xếp hạng 10 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; trình Bộ VH, TT và DL xếp hạng 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; hoàn thiện lý lịch di tích Đền Xám, xã Hồng Quang (Nam Trực) đề nghị xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sở VH, TT và DL hướng dẫn các địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tổ chức tập luyện TDTT đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tình hình dịch bệnh; tổ chức thành công Giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân 2021 và Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X-2021. Tham gia các giải thi đấu quốc gia các môn thể thao thành tích cao đạt tổng số 38 huy chương; câu lạc bộ bóng đá Nam Định đứng thứ 4/14 đội tham gia V-League 2021… Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2021 bị giảm sút. Tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch đạt 471 nghìn lượt người (bằng 33% so với năm 2020); doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 154 tỷ đồng (bằng 37,1% so với năm 2020).

Năm 2022 ngành VH, TT và DL tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020-2025 với phương hướng chung “Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đưa sự nghiệp VH, TT và DL trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành VH, TT và DL tỉnh trong năm qua; đồng thời đề nghị, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, từng bước thích nghi với tình hình dịch COVID-19 để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương, căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương để tham mưu cho tỉnh tổ chức các hoạt động VH, TT và DL phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục rà soát, hỗ trợ các đối tượng của ngành bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị định 68 của Chính phủ; nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức trên mọi lĩnh vực công tác để cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tùy theo diễn biến của dịch bệnh; cụ thể là triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Nam Định” nhân kỷ niệm 5 năm di sản này được UNESCO ghi danh. Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng từ cơ sở, tạo nguồn vận động viên thể thao thành tích cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, dịch vụ… phục vụ đăng cai tổ chức các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Nam Định. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt quy chế nếp sống văn hóa công sở, quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong bối cảnh dịch bệnh. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của quê hương Nam Định trong tiến trình hội nhập quốc tế./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng