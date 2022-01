Từ ngày 1 đến 5-1-2022, toàn tỉnh ghi nhận 601 ca F0

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 6 giờ ngày 5-1-2022, toàn tỉnh ghi nhận thêm 121 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, từ ngày 1 đến 5-1-2022, toàn tỉnh ghi nhận 601 ca F0; trong đó, 323 ca cộng đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.045 trường hợp mắc COVID-19 (1.605 ca cộng đồng); nhiều địa phương có số ca F0 cao như: Thành phố Nam Định 874 ca, Hải Hậu 732 ca, Nam Trực 500 ca, Giao Thủy 475 ca, Ý Yên 375 ca, Xuân Trường 329 ca, Trực Ninh 236 ca, Vụ Bản 212 ca. Ngày 2-1-2022, có 2 trường hợp tử vong là: CVT, sinh năm 1941, trú tại thôn Trại, xã Nam Cường (Nam Trực), chẩn đoán tử vong do nhiễm COVID-19/ Ung thư phổi giai đoạn cuối, đái tháo đường type 2, đã mổ cắt túi mật; TTM, sinh năm 1933, phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định), chẩn đoán tử vong do nhiễm COVID-19 mức độ nguy kịch (RT-PCR SARS-CoV-2: Dương tính (Ct value 28,85). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 5 trường hợp mắc COVID-19 tử vong.

Về đánh giá cấp độ dịch COVID-19, đến 17 giờ ngày 4-1, có 136 xã, phường, thị trấn vùng vàng, 6 địa phương vùng cam, 4 địa phương vùng đỏ là xã Xuân Tiến (Xuân Trường); các xã Nam Cường, Điền Xá (Nam Trực); thị trấn Lâm (Ý Yên). Toàn tỉnh có 1.099.253 người trên 18 tuổi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 2, đạt tỷ lệ 86,39%; 150.587 người từ 12 đến 17 tuổi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1, đạt tỷ lệ 94,8%.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Từ nay đến cuối năm là thời gian cao điểm các hoạt động sản xuất, kinh doanh chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Do vậy nguy cơ xâm nhiễm lây lan dịch rất cao. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 cần được tập trung cao độ; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Người dân cần phối hợp, tự giác thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch, nghiêm túc khai báo y tế và chấp hành cách ly theo quy định để không làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo quy định./.

Việt Thắng