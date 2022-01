Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã phát hiện Trần Doãn Hạnh (SN 1987), trú tại xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề. Hạnh lập trang mạng tổng lô đề, sau đó cấp trang cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Nam Định và một số huyện trong tỉnh để bán số lô, đề cho người chơi.

Ngày 23-12-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an và một số đơn vị Công an tỉnh đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nhà 7 đối tượng tham gia đường dây gồm Trần Doãn Hạnh; 3 đối tượng ở thành phố Nam Định: Đặng Hồng Minh (SN 1986), trú tại số 31 Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh; Lê Quốc Huy (SN 1986), trú tại 18/221 đường Bái, phường Lộc Vượng; Hoàng Anh Đức (SN 1994), trú tại 10B ngõ Văn Nhân, phường Trần Hưng Đạo; 3 đối tượng trú tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu): Trần Văn Trọng (SN 1984), Nguyễn Văn Hòa (SN 1991), Vũ Văn Cường (SN 1980); thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã thực hiện trước đó. Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc./.

Xuân Thu