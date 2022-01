Triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Chiều 17-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy đã tham dự hội nghị.

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được BCH Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 986 tổ chức đảng và 644 đảng viên, trong đó có 164 cấp ủy viên các cấp, chiếm 25,5% tổng số đảng viên được kiểm tra. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng và 51 đảng viên, tăng 11 tổ chức đảng, 16 đảng viên so với năm 2020. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, tăng 50% so với năm 2020, bằng các hình thức thức khiển trách và cảnh cáo. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 496 đảng viên, tăng 3,7% so với năm 2020, trong đó có 69 cấp ủy viên. UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Giao Long, nhiệm kỳ 2010-2015 bằng hình thức cảnh cáo. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 88 đảng viên, tăng 29,4% so với năm 2020, trong đó có 33 cấp ủy viên... Việc thông báo công khai kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, phòng ngừa, răn đe, giáo dục đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Năm 2022, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025"...

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong năm 2021; từ đó đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tham mưu cấp ủy chủ động xây dựng thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 tiếp tục tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác cán bộ; quản lý đất đai; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh, liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế; cải cách hành chính; giải quyết tố cáo, khiếu nại. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ nảy sinh tiêu cực và dư luận xã hội. Tăng cường giám sát chuyên đề, qua đó kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để tiến hành kiểm tra. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; chuyển cơ quan điều tra những vụ việc có dấu hiệu tội phạm để kịp thời xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.

