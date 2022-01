Thực hiện Chương trình hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19

Thực hiện Kế hoạch số 1132/KH-ĐCT ngày 17-10-2021 và Hướng dẫn số 62/HD-ĐCT ngày 9-12-2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19.

Chương trình nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và đỡ đầu trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác, đảm bảo 100% trẻ mồ côi do COVID-19 tại địa bàn đều được chăm sóc, đỡ đầu.

Chương trình tập trung vào các hoạt động: kết nối, hỗ trợ người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại bệnh viện, tại trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tại các gia đình; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, trực tiếp nhận chăm sóc, đỡ đầu hoặc hỗ trợ nguồn lực để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ mồ côi ở địa phương theo chức năng của Hội; hỗ trợ, hướng dẫn trẻ em, gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng được tiếp cận đầy đủ chính sách của Nhà nước; chú trọng hỗ trợ chăm sóc, tư vấn về tình cảm, tinh thần và đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường gia đình, cộng đồng. Chương trình thực hiện bằng hình thức trực tiếp (chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện...) hoặc gián tiếp (thông qua gia đình, người nuôi dưỡng, Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tại các cấp Hội). Trong quý 1 năm 2022, các cấp Hội sẽ xây dựng kế hoạch, cơ bản hoàn thành tổ chức cho các cá nhân, tập thể đăng ký nhận đỡ đầu; tháng 10-2022, Hội LHPN sẽ đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chương trình vào năm 2026./.

Hoa Xuân