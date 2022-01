Thành phố Nam Định tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022) và đón mừng Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, sáng 19-1, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn thành phố Nam Định đã tham dự hội nghị.

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã thông báo với cơ quan quản lý, cơ quan báo chí khái quát kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố có 8/9 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội của thành phố vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Thu từ kinh tế trên địa bàn đạt 2.578 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá 15,1%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, nhất là hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, chỉnh trang đô thị; nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị được quan tâm và đi vào nền nếp. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá, thông tin... đều có những tiến bộ, một số mặt duy trì vị trí dẫn đầu toàn tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, không để phát sinh những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn... Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại từng địa bàn.

Kết quả, thành tích đạt được của thành phố Nam Định trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm qua, các cơ quan báo chí đã tích cực kịp thời phản ánh những thông tin nhanh nhạy, chân thật; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực; những gương người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến trong lao động, công tác và học tập; những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố, tạo nên không khí thi đua phấn khởi của nhiều ngành, nhiều đơn vị, khơi dậy truyền thống Thành Nam văn hiến, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình xây dựng và phát triển, thời gian tới, Thành phố Nam Định rất cần sự ủng hộ nhiệt tình, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, nhằm tạo sự đồng thuận sâu rộng của toàn xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp để chung tay thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa triển khai thực hiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội...

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác thực vào quá trình tuyên truyền, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển nhanh hơn, xứng đáng là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Xuân Thu