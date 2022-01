Tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Chiều 17-1, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn ngành đã tiến hành 362 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm và xử lý về kinh tế hơn 29.064 triệu đồng; kiến nghị xử lý và xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.345 triệu đồng. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 3.656 lượt công dân với 1.902 vụ việc; tiếp nhận xử lý 3.623 đơn với 2.529 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Toàn ngành Thanh tra đã tổ chức được 23 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát hành gần 1.000 tài liệu về phòng chống tham nhũng. Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định của luật phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu để có cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc kiểm soát tài sản thu nhập; thực hiện nghiêm túc chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của mỗi đơn vị; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm qua, góp phần tạo ra môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai kế hoạch thanh tra theo hướng có trọng tâm, hiệu quả; tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, không để phát sinh “điểm nóng” đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho một cá nhân; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021./.

Tin, ảnh: Văn Trọng