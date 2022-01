Doanh thu hoạt động vận tải năm 2021ước tăng 5,1%

Theo báo cáo của Sở GTVT, từ khi thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” hoạt động vận tải của tỉnh từng bước được khôi phục; vận tải hàng hóa tăng trưởng theo sự hồi phục sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, năm 2021 doanh thu hoạt động vận tải toàn tỉnh ước đạt 5.638,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm trước; trong đó vận tải hành khách giảm 15,1%, vận tải hàng hoá tăng 10,5%.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2021 ước đạt 5.638,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2020. Trong đó, vận tải hành khách đạt 1.005,6 tỷ đồng; vận tải hàng hoá đạt 4.469,7 tỷ đồng; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 160,7 tỷ đồng, tăng 19,1%; bưu chính, chuyển phát đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 23,1%. Về sản lượng: vận chuyển hành khách đạt 18.741,8 nghìn lượt khách vận chuyển, giảm 9,7% so với năm trước và luân chuyển 1.612,7 triệu lượt khách.km, giảm 19%; vận tải hàng hóa ước đạt 40.255 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 13,6% so với năm trước và luân chuyển 8.874,8 triệu tấn.km, tăng 12%./.

Thành Trung