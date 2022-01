An ninh - trật tự

Xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự vận chuyển pháo nổ trái phép

Ngày 24-1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức 3 phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự với 3 bị cáo: Trần Đắc Hợp (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); Chu Văn Vinh (thành phố Nam Định) và Đặng Văn Thụy (Trực Ninh) cùng về tội “vận chuyển hàng cấm” (là pháo nổ trái phép) theo điểm c, khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Theo các cáo trạng, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 25-11-2021 tại khu vực trước cửa số nhà 118 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã bắt quả tang đối tượng Trần Đắc Hợp, SN 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có hành vi vận chuyển thuê 9,571kg pháo nổ để lấy tiền công. Vụ thứ hai khoảng 12 giờ 20 phút ngày 12-12-2021 tại khu vực trước cửa số nhà 57/144 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã bắt quả tang đối tượng Chu Văn Vinh, SN 1983, thường trú tại số 01/14 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định vận chuyển thuê 8,146kg pháo nổ, gồm 6 hộp pháo dàn, loại 36 quả hình trụ, trên vỏ có chữ Trung Quốc, kích thước mỗi hộp là 15x15x15(cm). Vụ thứ ba là khoảng 12 giờ ngày 16-12-2021 tại khu vực trước cửa số nhà 29, ngõ 114, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Thụy, SN 1975, trú tại xóm Thái Học, xã Trực Cường (Trực Ninh) có hành vi vận chuyển thuê pháo nổ trái phép. Đối tượng Thụy khai đã thuê xe taxi cầm 1 túi nilon màu đen, bên trong đựng 3 hộp giấy màu đỏ, 3 hộp giấy màu tím vàng là pháo nổ, loại 36 quả/dàn và 5 quả pháo hình trụ màu đỏ, có tổng trọng lượng 11,018kg.

Kết quả điều tra và quá trình xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Hội đồng xét xử các phiên tòa, hành vi của 3 bị cáo Đặng Văn Thụy, Chu Văn Vinh, Trần Đắc Hợp đã phạm tội “vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được xác định, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụy mức án 18 tháng tù giam; Trần Đắc Hợp 18 tháng tù giam và Chu Văn Vinh 21 tháng tù giam.

Việc đưa vụ án ra xét xử có nghĩa lớn, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, ngăn chặn đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Hoàng Tuấn