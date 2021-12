Tổng kết công tác y tế năm 2021, triển khai công tác năm 2022

Tổng kết công tác y tế năm 2021, triển khai công tác năm 2022

Ngày 31-12, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành, đoàn thể.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trở lại, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 với diễn biến rất phức tạp, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngành Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch nhất là các dịch bệnh nguy hiểm: các bệnh truyền nhiễm hay gặp; ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn đông người...; phát hiện sớm, bao vây dập tắt dịch. Sở Y tế đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND đã chỉ đạo sát sao các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Ngành Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh khác, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh truyền nhiễm hay gặp; ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn đông người... Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Y tế-dân số như Dự án Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến; Công tác tiêm chủng mở rộng duy trì tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin; các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc SKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em… Thực hiện tốt công tác truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục sức khoẻ. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, phòng chống HIV/AIDS; thực hiện hiệu quả Chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại, chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, giám sát HIV/AIDS và Chương trình điều trị, đảm bảo an toàn truyền máu. Tăng cường điều trị Methadone và các hình thức cai nghiện có hiệu quả. Các bệnh viện thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; y đức, văn hóa ứng xử giao tiếp trong khám chữa bệnh được nâng cao. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư y tế, oxy y tế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19; tiếp tục triển khai Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đến tháng 9-2021, toàn tỉnh có 223 xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 98,67%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của ngành Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị thời gian tới ngành Y tế tỉnh tập trung củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành y tế các tuyến; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, ưu tiên phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh lớn xảy ra; triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; giảm sinh con thứ ba trở lên, giảm điểm tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; giảm quá tải bệnh viện; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, biến chủng mới Omicron đã xuất hiện trong nước, đồng chí lưu ý ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị điều kiện điều trị F0, không để F0 không được tiếp cận y tế; tham mưu với UBND huyện, thành phố rà soát, tổ chức tiêm vét mũi 1, mũi 2 phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ 12-17 tuổi; chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm mũi 3 cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống các dịch bệnh khác, Chương trình mục tiêu Y tế -Dân số, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân./

Tin, ảnh: Minh Tân