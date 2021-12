Thành ủy Nam Định phát động phong trào thi đua năm 2022

Chiều 30-12, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định tổ chức tổng kết công tác, phong trào thi đua năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ thành phố Nam Định đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19; tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố đã đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là một số chỉ tiêu mang tính chất quyết định đều vượt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18.186 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 226,8 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 1.199 triệu USD, tăng 4,8% so với năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 3.426 tỷ đồng. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đảm bảo theo luật định; cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (99,86%). Hoàn thành kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt của thành phố và các phường, xã. Tích cực triển khai và hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an toàn, đúng luật.

Năm 2022, thành phố Nam Định tiếp tục phát động phong trào thi đua với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, đô thị thông minh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân”; đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; trong đó “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15% đến 20%; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên.

Tại hội nghị, thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với 11 chỉ tiêu với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn