Thành lập Chi bộ Công ty Bảo Minh Nam Định

Chiều 26-12, Công ty Bảo Minh Nam Định đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Đảng Công ty.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Nam Định.

Công ty Bảo Minh Nam Định là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được thành lập và hoạt động theo giấy phép của Bộ Tài chính, phần vốn góp của Nhà nước hiện chiếm trên 50% vốn điều lệ. Sản phẩm chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ bảo hiểm thiết yếu, bảo đảm an toàn rủi ro cho nền kinh tế cũng như an sinh xã hội như bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm thân vỏ vật chất xe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm học sinh, giáo viên, bảo hiểm con người... Với việc thành lập chi bộ Đảng sẽ là động lực để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững; phấn đấu duy trì đứng trong tốp 3 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu