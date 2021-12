Ngày 25-12, số ca nhiễm COVID-19 phát hiện được tiếp tục tăng cao

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 25-12 (tính đến 17 giờ), toàn tỉnh phát hiện thêm 123 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 66 ca cộng đồng với các ổ dịch mới.

Các địa phương ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng nhiều nhất huyện Nam Trực 22 ca; huyện Giao Thủy ghi nhận 17 ca; thành phố Nam Định 12 ca… Đáng chú ý là chùm 16 ca bệnh ở xã Giao An (Giao Thủy) là 16 học sinh các lớp 6D, 6B, 6C, 9C Trường THCS Giao An. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Giao Thủy đã chỉ đạo các ngành chức năng, xã Giao An và các xã có liên quan đến các ca F0 tập trung cao độ khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; khoanh vùng gọn nhất có thể và xét nghiệm nhanh trên diện rộng. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với nhà trường tổ chức test nhanh cho toàn bộ học sinh và các thầy cô giáo ở các lớp có liên quan, lấy mẫu PCR gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm; điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến F0; thực hiện cách ly theo quy định. Chùm 12 ca bệnh ở xã Điền Xá (Nam Trực) chủ yếu là F1 của các ca bệnh ở địa phương, trong đó có một số trường hợp (BN 1628062, BN 1628063, BN 1628064, BN 1628065) là F1 của người từ vùng dịch về, đang thực hiện cách ly. Các ca bệnh tại cộng đồng ở thành phố Nam Định chủ yếu được phát hiện khi bệnh nhân test nhanh tại các phòng khám tư nhân khi thấy mệt mỏi, trong đó có nhiều người chưa rõ nguồn lây; một số người có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người như bán hàng ở chợ Mỹ Tho, liên quan đến cửa hàng điện thoại…

Như vậy, số ca bệnh COVID-19 những ngày gần đây phát hiện tăng nhanh, nhất là các trường hợp ngoài cộng đồng. Do vậy, người dân cần tăng cường tự giác phòng dịch, thực hiện 5K, hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết đề phòng nguy cơ tiếp xúc nguồn bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng./.

Minh Tân