Ngân hàng Sài Gòn tặng xe xét nghiệm COVID-19 lưu động trị giá 15 tỷ đồng

Ngày 27-12-2021, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận xe xét nghiệm COVID-19 lưu động do Ngân hàng Sài Gòn (SCB) trao tặng. Đến dự có các đồng chí: Đoàn Văn Hùng, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; ông Lại Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp nhận xe xét nghiệm COVID-19 lưu động do Ngân hàng Sài Gòn trao tặng.

Xe xét nghiệm COVID-19 lưu động do Ngân hàng SCB trao tặng có trị giá 15 tỷ đồng. Đây là xe chuyên dụng xét nghiệm lưu động Mitsubishi Fuso FJ (6x2) được thiết kế trên nền xe cơ sở Mitsubishi Fuso (Nhật Bản). Thùng xe xét nghiệm có 4 phòng chức năng gồm: Phòng Pha mix, Phòng Real-time PCR, Phòng đệm, Phòng nhận mẫu và tách chiết, với đầy đủ trang thiết bị lấy mẫu, lưu trữ, phân tích kết quả… Các hệ thống nâng hạ được vận hành bằng hệ thống thủy lực và điều khiển bằng remote thông minh. Xe xét nghiệm COVID-19 lưu động có thể di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào để tiến hành xét nghiệm tại chỗ. Công suất xét nghiệm từ 2.000-3.000 mẫu/ngày, đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các bệnh viện.

Ông Lại Quốc Tuấn, Phó Tổng giám đốc SCB chia sẻ: Các đơn vị kinh doanh của SCB luôn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, san sẻ vì cộng đồng tại các địa phương nơi SCB đứng chân, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mong muốn góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa hoạt động kinh tế - xã hội tại các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới. Từ đầu năm 2021 đến nay, SCB đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, đóng góp hơn 270 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương nhằm hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn SCB đã chung tay góp sức đồng hành cùng tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ở mức cao. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Nam Định từng bước kiểm soát được tình hình dịch COVID-19. Việc đưa vào sử dụng xe xét nghiệm lưu động của SCB trao tặng sẽ nâng công suất xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, góp phần nhanh chóng phát hiện bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng khi xuất hiện các tình huống dịch./.

Tin, ảnh: Minh Tân