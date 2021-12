Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Bách Tính

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021, ngày 20-12, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Bách Tính, xã Nam Hồng (Nam Trực). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Huyện ủy Nam Trực.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn và bà con giáo dân giáo xứ Bách Tính, xã Nam Hồng (Nam Trực).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Bách Tính một mùa Giáng sinh năm 2021 an lành, yên vui, hạnh phúc và đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 vẫn đạt nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Trong sự phát triển chung đó có sự đóng góp, chung sức, chung lòng của các vị chức sắc, bà con giáo dân đã luôn chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần gắn bó, đoàn kết của đồng bào Công giáo thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Bách Tính tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Qua đó, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng đổi mới, phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân Giáo xứ Bách Tính, Linh mục Hoàng Văn Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới hoạt động tôn giáo và bà con giáo dân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt mục tiêu kính Chúa yêu nước, đoàn kết tôn giáo, phấn đấu xây dựng các xứ đạo bình yên và phát triển, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh