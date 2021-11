Xuân Trường xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại xã Xuân Hồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuân Trường, 11 giờ 30 phút ngày 17-11, qua test nhanh 9 người trong 2 gia đình ở xóm 14, xã Xuân Hồng có 5 người dương tính COVID-19; Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh xét nghiệm RT-PCR; đến 19 giờ ngày 17-11, kết quả khẳng định 5 trường hợp dương tính COVID-19, gồm: NTK, sinh năm 1946; NTM, sinh năm 1959; NTHP, sinh năm 1981; NTA, sinh năm 2005; NKL sinh năm 2007. Đây là những ca F0 có yếu tố dịch tễ phức tạp, nguy cơ lây lan dịch cộng đồng rất lớn.

Ngay trong chiều và tối ngày 17-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuân Trường chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan chức năng thần tốc tổ chức lấy 10 nghìn mẫu test nhanh toàn bộ người dân làng Hành Thiện và tiểu thương tại chợ Hành Thiện; toàn bộ giáo viên, học sinh các trường: THPT Xuân Trường, THCS Đặng Xuân Khu, Tiểu học Xuân Hồng, Mầm non Xuân Hồng và các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao. Trong đêm 17 sáng ngày 18-11-2021 qua truy vết đã xác định 177 F1 và hàng nghìn F2.

Để thực hiện công tác phòng chống dịch, từ 22 giờ 00 phút ngày 17-11-2021, thực hiện phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ làng Hành Thiện (từ xóm 1 đến xóm 15 xã Xuân Hồng), với 1.922 hộ dân, 6.699 nhân khẩu; yêu cầu tất cả người dân trong khu vực phong tỏa cách ly y tế thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu thì ở đó”, “nhà cách ly với nhà”, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Từ 6 giờ ngày 18-11, tạm dừng hoạt động của chợ Hành Thiện, các bến đò ngang và tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng việc dạy và học trực tiếp đối với toàn bộ các trường học trên địa bàn xã Xuân Hồng, Trường mầm non Xuân Thượng; đề nghị Sở GD và ĐT cho tạm dừng học trực tiếp đối với Trường THPT Xuân Trường và THPT Cao Phong cho đến khi có thông báo mới. Căn cứ điều kiện cụ thể, các nhà trường có thể áp dụng biện pháp học trực tuyến cho các khối, lớp đảm bảo chất lượng dạy và học.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiếp tục huy động lực lượng khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với toàn bộ dân một số xóm của xã Xuân Thượng tiếp giáp làng Hành Thiện. Công an huyện, UBND xã Xuân Hồng phối hợp chỉ đạo lực lượng Công an xã tiếp tục khẩn trương truy vết trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong toả và địa điểm lấy mẫu xét nghiệm. Ban CHQS huyện khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kích hoạt ngay, đưa vào hoạt động cơ sở cách ly tại xã Xuân Hoà, Xuân Ninh; tiếp nhận, quản lý các F1 tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện. Tổ chức quản lý chặt chẽ; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung./.

Việt Thắng