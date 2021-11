Xử phạt doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ đề nghị của Công an thành phố Nam Định, ngày 10-11 UBND thành phố Nam Định đã ban hành Quyết định số 8251/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hương Chinh có trụ sở tại số 11 Trương Hán Siêu, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) do “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng”.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp Hương Chinh là 30 triệu đồng. Nếu quá thời hạn 10 ngày mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Thanh Tuấn