Từ 0 giờ ngày 8-11, dừng hoạt động của quán cà phê, giải khát trên địa bàn toàn tỉnh

Chiều 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn trong tình hình mới. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Hà Lan Anh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại hội nghị.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, tính đến 8 giờ ngày 7-11, tỉnh ta đã ghi nhận 452 ca mắc COVID-19. Riêng trong tuần qua ghi nhận 141 ca mắc mới, trong đó cao điểm từ ngày 5 đến 7-11 phát hiện 110 ca mắc; liên tục xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại các huyện: Nam Trực, Giao Thủy, Ý Yên, thành phố Nam Định và một số các trường hợp có nguồn lây từ những người đi từ vùng có dịch trở về. UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch đảm bảo nhanh, gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; tăng cường quản lý người đi đến, trở về từ vùng dịch. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ 117 nghìn liều vắc-xin Pfizer và 150 nghìn liều vắc-xin AstraZeneca cho các huyện, thành phố. Ngành Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đề án cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 nặng; Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thực hiện thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã bàn các giải pháp nhằm chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, chuyển sang trạng thái bình thường mới, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình mới và kiểm soát chặt dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương các ngành: Y tế, Công an, Quân đội, các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, thành phố Nam Định… đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch. Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh nhưng đến nay cơ bản đã được khống chế. Để khống chế tốt dịch trong thời gian tới trong điều kiện thích ứng, sống chung với COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, quyết tâm phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”. Các ngành, các huyện, thành phố, đặc biệt là cấp xã thực hiện 4 biện pháp cốt lõi trong phòng, chống dịch: Cách ly phong tỏa nhanh nhất, gọn nhất, nghiêm ngặt nhất, có mục tiêu, lộ trình, giải pháp phù hợp; Xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm; Điều trị tích cực từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở; Thực hiện hiệu quả phương châm “5K + vắc-xin + điều trị + công nghệ, đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác”. Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà, không để dịch lây lan trong khu cách ly và cộng đồng. Mỗi huyện thành lập 1 cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, bệnh nhân nhẹ; thành lập ít nhất 1 trạm y tế lưu động sẵn sàng hoạt động; đẩy mạnh tiêm vắc-xin, phấn đấu phủ mũi 1 toàn dân trong năm 2021. Triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch, từ 0 giờ ngày 8-11, tạm dừng hoạt động của quán cà phê, giải khát trên địa bàn toàn tỉnh; hàng ăn phục vụ không quá 20 người cùng thời điểm, từ 21 giờ đến 5 giờ sáng dừng kinh doanh. Khuyến cáo người dân không ra đường từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường kiểm soát các trường hợp từ nơi khác về địa phương, nhất là vùng đỏ, vùng cam; yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Tin, ảnh: Minh Tân