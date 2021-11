Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Sáng 4-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương; việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NVQS đồng bộ đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nghiêm nhiệm vụ. Trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương phải tổ chức giao quân thành 2 đợt (đợt 1 ngày 3-3; đợt 2 ngày 9-3), hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác giao nhận quân đảm bảo an toàn, đúng luật; trong đó tân binh có sức khỏe loại 1 chiếm 20,7%, loại 2 chiếm 45,9%, loại 3 chiếm 33,4%; trình độ học vấn THCS là 47,1%; THPT 47,1%; trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 5,8%. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ, tặng quà trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; tặng 435 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 706 triệu đồng cho công dân nhập ngũ. Về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, toàn tỉnh đã tuyển được 145 công dân, đạt 100% chỉ tiêu; trong đó có 80 công dân tuyển tại tỉnh và 65 công dân thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của Bộ.

Năm 2022, tỉnh ta được giao tuyển chọn 2.550 công dân nhập ngũ cho các đơn vị; gọi 170 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (tăng 25 chỉ tiêu so với năm 2021). Ngày giao nhận quân dự kiến diễn ra từ 16-2 đến 20-2-2022. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng NVQS, các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan dịch bệnh trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai chặt chẽ việc sơ tuyển sức khỏe NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật NVQS, Luật Công an nhân dân nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Hội đồng NVQS và Ban CHQS các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt các khâu tuyển quân theo quy định, nhất là khâu khám tuyển, giao nhận quân, đảm bảo trang trọng, an toàn. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn trong quy trình tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định, hạn chế thấp nhất những trường hợp phải bù đổi, loại trả vì lý do sức khỏe. Các huyện, thành phố phải đảm bảo chỉ tiêu giao quân; việc tuyển chọn gọi công dân khám tuyển đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Hội đồng NVQS tỉnh, huyện phối hợp các đơn vị nhận quân phải thường xuyên trao đổi, nắm tình hình công dân để quản lý. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả về Hội đồng NVQS tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn