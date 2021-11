Triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022

Chiều 19-11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2022. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh gieo cấy 71.790ha lúa, giảm 675ha so với vụ xuân năm 2020; năng suất trung bình đạt 69,51 tạ/ha, tăng 0,06 tạ/ha so với vụ xuân năm 2020. Các địa phương gieo trồng 11.788ha rau màu; trong đó có 3.967ha lạc, 927ha ngô, 507ha cà chua... Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, giá thịt lợn hơi giảm mạnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng trên 30% so với thời điểm cuối năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tỉnh và các địa phương quan tâm chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng dịch.

Về kế hoạch vụ xuân năm 2022, các địa phương chủ động khắc phục khó khăn, bám sát diễn biến thời tiết, phấn đấu sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao trong mọi tình huống; chú trọng đẩy mạnh sang sản xuất nông sản, thực phẩm hàng hóa chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn tỉnh lập kế hoạch gieo cấy 72 nghìn ha, gieo trồng 11.810ha cây rau màu các loại; phấn đấu tại thời điểm thống kê (1-7-2022) đàn lợn đạt 720 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 86.170 tấn. Tổ chức tốt lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong sản xuất vụ xuân năm 2021, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắp phục. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án, giải pháp sản xuất vụ xuân 2022 phù hợp với điều kiện của địa phương. Tập trung huy động lực lượng, phương tiện làm đất, diệt lúa chét, lúa tái sinh, vệ sinh đồng ruộng phòng ngừa bệnh lùn sọc đen và lúa cỏ; xây dựng phương án làm dầm khi điều kiện thời tiết bất thuận. Tổ chức thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 2021-2022 theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất điểm, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn và HTX thực hiện tốt quy trình thâm canh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân xong trước ngày 20-2-2022. Sở NN và PTNT bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh động vật và xây dựng NTM; quản lý chặt chẽ thị trường kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp. Các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung giải tỏa vi phạm, khơi thông dòng chảy, bám sát các đợt xả nước của các hồ thủy điện và lịch gieo cấy của địa phương để có phương án tưới, tiêu chủ động phục vụ sản xuất và phòng chống hạn. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các HTX và hộ nông dân triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hiệu quả phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi./.

Tin, ảnh: Văn Đại