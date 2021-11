Thành phố Nam Định triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Ngày 10-11, UBND thành phố Nam Định ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi với mục tiêu tiêm cho trên 95% số trẻ em trong độ tuổi. Thời gian triển khai từ tháng 11-2021 theo tiến độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế và tình hình dịch trên địa bàn. Việc thực hiện tiêm theo lộ trình ưu tiên cho trẻ lứa tuổi cao đến thấp: Giai đoạn 1 tiêm cho trẻ 16-17 tuổi; giai đoạn 2 hạ dần độ tuổi trẻ được tiêm từ 15 xuống 12 tuổi.

Tiêm cho trẻ khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. Tổ chức tiêm chủng cho học sinh tại trường học; đối với học sinh đang thực hiện cách ly, tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng cố định hoặc điểm tiêm chủng lưu động do UBND thành phố lựa chọn. Loại vắc-xin tiêm cho trẻ dự kiến là vắc-xin COVID-19 COMIRNATY của hãng Pfizer-BioNTech sản xuất và các vắc-xin khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND thành phố chỉ đạo Phòng GD và ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách học sinh trong độ tuổi theo địa bàn phường, xã, gửi về UBND phường, xã để tổng hợp gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố trước ngày 25-11-2021. UBND các phường, xã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập và phê duyệt danh sách trẻ em cư trú trên địa bàn; cập nhật danh sách trẻ em lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 để sẵn sàng kế hoạch tiêm chủng. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, thành phố tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng về khám sàng lọc, an toàn tiêm chủng, xử trí tai biến sau tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Trung tâm Y tế thành phố tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng. Các cơ sở tiêm chủng bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết; tổ chức tiêm chủng đúng quy trình, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Thành phố tăng cường truyền thông tại trường học và trong cộng đồng về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi; nội dung và hiệu quả của tiêm vắc-xin, các khuyến cáo về tiêm chủng an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau khi tiêm chủng./.

Minh Tân