Thành phố Nam Định rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Chiều 29-11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Nam Định tổ chức rút kinh nghiệm cuộc diễn tập năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Nam Định tới dự.

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Nam Định mang mật danh “NĐ-21" diễn ra từ ngày 22 đến 24-11-2021 trong thời điểm thành phố đang tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19. Cuộc diễn tập được tổ chức thành công, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn về người, trang thiết bị, tài sản. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng thời gian, quy định, ngắn gọn, sát thực tế; công tác điều hành chủ động, linh hoạt. Quá trình diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện, trong đó cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt. Các lực lượng Quân sự, Công an đã phối hợp chặt chẽ trong các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng như trong thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung thực hành huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị tiến hành nhanh gọn, đúng quy trình, tác phong khẩn trương, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các thành phần tham gia diễn tập chấp hành tốt các quy định của Ban Chỉ đạo về bảo mật thông tin, tài liệu; an ninh an toàn. Công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, cổ động được tiến hành chu đáo, kịp thời; công tác phục vụ, bảo đảm hậu cần, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được chấp hành nghiêm.

Từ những kinh nghiệm rút ra trong tổ chức cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2021, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Nam Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền về quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân.

Tại hội nghị, Ban tổ chức diễn tập KVPT thành phố Nam Định đã khen thưởng cho 7 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2021./.

Hoàng Tuấn