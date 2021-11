Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ tỉnh 2 xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 17-11, UBND tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 2 xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) trao tặng. Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận 2 xe cứu thương Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ tỉnh ta phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ bàn giao, lãnh đạo PetroVietnam đã thông tin khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2021. Dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn vẫn cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước, PetroVietnam luôn xác định và đi đầu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tính đến đầu tháng 11-2021, PetroVietnam đã dành hơn 900 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương các trang thiết bị, vật tư y tế giá trị như máy thở, xe cứu thương... tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại tỉnh ta, ngoài 2 xe cứu thương này, trong năm 2021, Tập đoàn đã ủng hộ trên 25 tỷ đồng góp phần xây dựng các công trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận 2 xe cứu thương Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ tỉnh ta phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của PetroVietnam, đồng thời ghi nhận truyền thống nhân ái, nghĩa tình của Tập đoàn trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là những hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành quả phòng, chống dịch, ổn định kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”. Với 2 xe cứu thương chất lượng cao được Tập đoàn tặng sẽ giúp tỉnh nâng cao điều kiện phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc trong công tác vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, nhất là trong điều kiện tình tình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục cố gắng tối đa để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư các công trình an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả./.

Tin, ảnh: Thành Trung