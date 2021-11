Sơ kết đợt cao điểm phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình

Sáng 18-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 tháng thực hiện Kế hoạch số 151 của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 15-4-2021 đến 15-11-2021 toàn quốc đã xảy ra 1.218 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120,66 tỷ đồng; trong đó có 467 vụ cháy nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 38,34%) làm 38 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại về tài sản 43,68 tỷ đồng. Thực hiện Kế hoạch số 151 của Bộ Công an, Công an các địa phương đã chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đợt cao điểm; quy định điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác điều tra cơ bản, phân cấp quản lý Nhà nước về PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra. UBND cấp huyện, cấp xã đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC góp phần kiếm chế số vụ cháy, nổ tại địa phương. Qua thực hiện Kế hoạch, nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân về PCCC từng bước chuyển biến tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp về PCCC, qua đó góp phần kiềm chế về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Số vụ cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh giảm trung bình 15 vụ/tháng, số người chết giảm 9 người/tháng, số người bị thương giảm 1 người/tháng... Bên cạch những mặt tích cực, trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC tại một số địa phương chưa đạt hiệu quả cao, mang tính hình thức, nội dung chung chung, chưa phù hợp với từng loại đối tượng. Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân chưa nắm rõ được quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng về thoát nạn, chữa cháy, phát sinh nhiều thiếu sót, vi phạm về PCCC trong quá trình hoạt động...

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về PCCC theo Kế hoạch số 151 đến hết ngày 15-4-2022, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"; phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC. Công an các địa phương tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Phấn đấu trước ngày 15-4-2022 hoàn thành 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được kiểm tra, hướng dẫn về an toàn về PCCC, ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC khắc phục 100% thiếu sót, vi phạm về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị./.

Xuân Thu