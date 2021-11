Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2021

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, sáng 8-11-2021, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự phiên thảo luận trực tiếp của Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Trí Dũng (TTXVN)

Trong phiên thảo luận tại hội trường, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều cho rằng việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt, trong đó lớn nhất là đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của nhân dân và tình hình sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng các bộ, ngành, địa phương thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế đang dần được phục hồi trong trạng thái bình thường mới trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.

Các đại biểu đoàn Hà Nam, Quảng Bình đều cho rằng, trong khó khăn do đại dịch, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước ta không hề bị tê liệt, chia rẽ mà lại càng nung nấu ý chí vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) đánh giá các biện pháp phòng, chống dịch được Chính phủ chỉ đạo thời gian qua là hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến cụ thể của dịch bệnh, qua đó đã huy động được sự vào cuộc, sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong kiểm soát dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu đoàn Đồng Nai cũng cho rằng, Chính phủ chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát linh hoạt hiệu quả dịch bệnh là cần thiết, phù hợp với bối cảnh tình hình thực tế, song phải hết sức tránh tâm lý chủ quan, lơ là, coi thường dịch bệnh, phải luôn đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; cùng với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin, cần hết sức quan tâm xây dựng kịch bản phục hồi, tái cơ cấu kinh tế ở các ngành, lĩnh vực trong trạng thái bình thường mới hiện nay.

Đánh giá báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Chính phủ, các đại biểu cho rằng rất đầy đủ, số liệu khá rõ ràng. Đặc biệt, Chính phủ đã không né tránh, nhìn thẳng vào những vấn đề hạn chế, tồn tại để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ghi nhận kết quả thời gian qua, đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị Chính phủ thời gian tới tiếp tục rà soát, “phải có cơ chế, chính sách linh hoạt, tập trung đầu tư cho y tế cơ sở”. Mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình, không phụ thuộc, phó mặc cho chính quyền, mỗi người dân cần được tuyên truyền, ràng buộc trách nhiệm pháp lý... Chính phủ cần tiếp tục xây dựng giải pháp phòng, chống dịch “phải bền vững, lâu dài”, cần rà soát, đánh giá đầy đủ, xây dựng nhóm chính sách mới để cho nhân dân chủ động phòng, chống dịch. “Tư duy mới là không lơ là chủ quan, thích ứng với tình hình mới, phòng chống dịch bảo đảm phát triển kinh tế bền vững, cuộc chiến chống dịch vừa qua như thử lửa, cần quyết tâm chuyển hướng, cách làm mới để nơi đó nhân dân phải ở vị trí trung tâm, cùng với Chính phủ tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình”.

Mặc dù đánh giá cao việc Chính phủ đã chuyển hướng chiến lược phù hợp từ Zero COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, tuy nhiên, đại biểu đoàn Bắc Giang cũng cho rằng thực tế chống dịch thời gian qua đã bộc lộ điểm yếu của y tế dự phòng về nguồn lực và trang thiết bị. Số trung tâm y tế tự phòng cấp tỉnh làm được xét nghiệm PCR rất ít; phần lớn tuyến huyện chưa làm được xét nghiệm PCR, dẫn đến tốc độ xét nghiệm chậm, ảnh hưởng tốc độ chống dịch. Vì vậy, đại biểu đề xuất Chính phủ đầu tư nhiều hơn cho y tế dự phòng cơ sở, với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Để công tác chống dịch thời gian tới hiệu quả hơn, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng cần nhìn thẳng vào “những mất mát” trong thời gian qua để rút kinh nghiệm. Theo đại biểu Lan, cần xem lại thực trạng y tế cơ sở, bởi “đây không phải lần đầu tiên nói” vấn đề này. Nhiều địa phương chưa thực hiện đúng chủ trương là dành 30% ngân sách cho y tế dự phòng. Số địa phương thực hiện được điều này là “đếm trên đầu ngón tay”. Bên cạnh đó, số ngân sách dành cho công tác này cũng chưa đáng kể so với nhu cầu của người dân. Do đó, Chính phủ, Bộ Y tế cần có những chính sách cụ thể để nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng cấp cơ sở.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận về: Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Trong quá trình Quốc hội thảo luận, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

