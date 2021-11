Phối hợp xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Sáng 8-11, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt quy trình xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trong toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành dự hội nghị.

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này, việc triển khai xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đang được tiến hành. Các Bộ: Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc và xác thực thông tin về tiêm chủng một cách chính xác, vừa phục vụ phòng, chống dịch, vừa phục vụ việc đi lại và tham gia các hoạt động khác của người dân. Ngành Công an phối hợp với ngành Y tế, ngành Thông tin và Truyền thông đảm bảo tiến độ nhập liệu, xác thực thông tin tiêm chủng. Đến nay cả nước đã đạt được hơn 90 triệu mũi tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vướng mắc và bất cập trong quá trình tổ chức tiêm như tính chính xác của dữ liệu tiêm và việc trả kết quả tiêm cho người dân…

Để đảm bảo công tác tiêm chủng được hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ quản lý thông tin tiêm chủng phòng COVID-19 của công dân. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh/thành phố và các địa phương triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng vắc-xin. Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tính năng trên nền tảng quản lý ứng dụng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn an ninh mạng cho hệ thống. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng đã được xác minh của người tiêm, xác minh lại dữ liệu của người tiêm chưa được rõ ràng. Ba bộ xác lập cơ chế thông tin và báo cáo chỉ huy, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương xuống các địa phương, chính thức đưa hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn