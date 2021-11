Nam Trực thần tốc khoanh vùng, dập dịch COVID-19

Sáng 7-11, huyện Nam Trực ghi nhận 6 ca dương tính COVID-19 tại xã Điền Xá, trong đó, có 3 học sinh thuộc lớp 3A2 và 5A2 Trường Tiểu học Điền Xá; các trường hợp F0 này có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhóm công nhân xây dựng đang thi công tại Công ty Honda Vũ Minh, thị trấn Nam Giang.

Sáng 7-11, Trung tâm Y tế huyện Nam Trực tiến hành test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm PCR của 525 học sinh Trường Tiểu học Điền Xá.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trực, từ ngày 4-11 đến 7-11, huyện ghi nhận 23 ca dương tính COVID-19. Theo điều tra dịch tễ, ngày 4-11-2021, sau khi nhận được thông tin bà VTH, trú tại xã Nam Cường dương tính với COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc với F0; qua đó, phát hiện thêm các ca dương tính COVID-19 liên quan đến nhóm công nhân thi công tại Công ty Honda Vũ Minh tại 5 xã, thị trấn: Hồng Quang (6 F0), Nam Cường (7 F0), thị trấn Nam Giang (1 F0), Nam Lợi (1 F0), xã Điền Xá (8 F0).

Đồng chí Lưu Quang Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho biết: Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, khó lường, mức độ nguy hiểm cao, đặc biệt là ca bệnh tại thôn Đông, xã Nam Cường chưa xác định được nguồn lây; các ca bệnh liên quan đã có sự giao lưu trên diện rộng tại nhiều xã trong huyện, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch. UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại đơn vị để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn; thực hiện xét nghiệm tầm soát xác suất người lao động theo quy định. Tiếp tục test nhanh tầm soát cho các xã, thị trấn có nguy cơ cao đặc biệt là xã Hồng Quang, Điền Xá và thị trấn Nam Giang. Lực lượng Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình di biến động nhân khẩu trên địa bàn; kịp thời nắm bắt thông tin người dân đi, đến địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc gần khi có ca bệnh dương tính nhanh hơn sự lây lan của dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là những vùng phong tỏa. Ban CHQS huyện phối hợp truy vết, quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở rộng, kích hoạt sử dụng được ngay các cơ sở cách ly tập trung để đáp ứng yêu cầu diễn biến của dịch bệnh theo cấp độ cao hơn./.

Tin, ảnh: Việt Thắng